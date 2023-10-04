Над Белгородом сбили воздушные цели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и в Белгородском районе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе были сбиты воздушные цели.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил губернатор.

До этого Гладков заявил, что российские средства ПВО вновь уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Головино», — написал глава региона.

1 октября Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Белгородом.

Накануне губернатор Белгородской области рассказал, что сбиты воздушные цели на подлете к Белгороду.

30 сентября стало известно, что Белгородскую область вновь атаковали украинские дроны, которые несли снаряды.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.