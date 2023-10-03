Реактивные снаряды и беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Российские военные вечером во вторник, 3 октября, пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракт на территории РФ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

3 октября в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 58 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, российские военные ликвидировали дроны в Луганской и Донецкой народных республиках, в также в Запорожской и Херсонской областях.

Также в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Трубчевским районом региона.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.