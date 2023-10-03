Украинские военные обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. По информации Telegram-канала SHOT, военные из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» выпустили один кассетный снаряд по Севску, город находится в 28 км от украинской границы.

В инциденте никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось.

Запрещенными боеприпасами обстреляли и другой приграничный район — Климововский. В посёлке Климово повреждены нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз предупредил, что хоть обстрел завершен, в поселке остались неразорванные боеприпасы и их части, которые нельзя трогать.

До этого губернатор Курской области Старовойт сообщил о 15 прилетах со стороны ВСУ. Повреждение получила вышка сотовой связи.

Также ВСУ нанесли удар по территории больницы в Новой Каховке. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что снаряд попал прямо в недавно отремонтированную котельную. Он отметил, что российские артиллеристы и летчики после этого случая станут еще яростнее «уничтожать противника и его технику» на правом берегу.

Тем временем Минобороны РФ сообщило об успешной работе систем ПВО под Белгородом. В ведомстве рассказали, что системы ПВО сбили три снаряда РСЗО и два БПЛА под Белгородом

Ранее подполковник ЛНР в отставке заявил о появлении панических настроений у ВСУ.