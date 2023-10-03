ВС РФ зафиксировали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в непосредственной близости к ЗАЭС

Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды ВСУ рядом с Запорожской АЭС, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, при проведении осмотра дороги были найдены неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства неподалеку от ЗАЭС. Военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей МАГАТЭ и их доставку на станцию.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершили бурение десяти скважин с водой, которые необходимы для охлаждения остановленных реакторов.

21 сентября глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что Москва настроена на продолжение взаимодействия с МАГАТЭ для купирования создаваемых Украиной угроз Запорожской АЭС.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.