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В Киеве депутаты выделят военным больше денег на фоне скандалов с растратой бюджета

Киевсовет после скандалов из-за растрат бюджета увеличил помощь ВСУ на $34 млн

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутаты Киевского совета проголосовали за увеличение помощи военным на $34 млн. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, деньги должны пойти на различные нужды армии.

«Депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы «Защитник Киева» на 1,26 млрд гривен ($34 млн). Эти средства пойдут на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники», — пояснил Кличко.

Еще в сентябре в украинской столице прошли несколько митингов против растраты бюджетных денег. Протестующие требовали не тратить деньги на закупки, без которых можно обойтись, а направить их на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным градоначальника, городской совет еще выделил департаменту транспортной инфраструктуры более 1,2 млрд гривен ($32,4 млн) для регулирования тарифов на проезд в транспорте.

А тем временем средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за последние сутки уничтожили 58 дронов ВСУ.

Ранее стало известно, что власти Украины готовы повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения.

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