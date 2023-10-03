В Эстонии пообещали продолжить военную поддержку Украины

Киевская областная военная администрация/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве заявил, что Таллин продолжит военную поддержку Украины, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу эстонского оборонного ведомства.

Певкур заявил, что союзникам Украины необходимо сохранять выбранный курс на военную поддержку Киева.

«Нам необходимо запустить оборонную промышленность в масштабах военного времени, позволить Украине прогрессировать на поле боя в своем собственном темпе», — привела пресс-служба слова Певкура.

Министр добавил, что Украине нужна помощь и поддержка, чтобы выиграть в конфликте.

В ходе встречи украинский министр представил обзор актуальных событий на фронте и помощи западных стран.

Певкур рассказал о военной помощи, которую Эстония предоставляет Украине на данный момент. Он заверил, что Таллин продолжит обучение украинских военных и будет оказывать такую помощь в будущем.

До этого сообщалось, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с рабочим визитом в Киевскую область

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.