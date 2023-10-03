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Шойгу заявил об отсутствии планов по мобилизации

Шойгу заверил, что у Генштаба ВС РФ нет планов по дополнительной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет, российские войска располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения военной операции, передает ТАСС.

Как рассказал глава Минобороны, в сентябре контракт с министерством заключили более 50 тысяч человек, а всего с начала года на контракт и в добровольческие формирования пришли более 335 тысяч человек.

15 сентября президент России Владимир Путин рассказал, что контракты с Минобороны за последние месяцы подписали 300 тысяч граждан.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что у Генштаба нет планов проведения дополнительной мобилизации. По его словам, желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты, а также добровольцев достаточно для выполнения задач спецоперации.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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