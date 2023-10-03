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В Азербайджане начались командно-штабные учения с участием Турции и Грузии

В Баку начались командно-штабные учения с участием Турции, Азербайджана и Грузии

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Минобороны Азербайджана

В Баку начались командно-штабные учения «Eternity-2023» с участием Турции, Азербайджана и Грузии. Об этом сообщается на сайте азербайджанского министерства обороны.

Учения проходят в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны.

Как указано в заявлении, на учениях, состоящих из теоретической и практической частей, с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции, а также представителей соответствующих государственных структур, будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов.

Основной целью учений «Eternity-2023», которые продлятся до 6 октября, названо укрепление взаимного сотрудничества и обеспечение слаженности между вооруженными силами Азербайджана, Грузии и Турции.

В апреле этого года Грузия и Азербайджан подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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