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Польша передала Украине 4 отремонтированных танка Leopard

Польский концерн PGZ передал Украине 4 отремонтированных танка Leopard 2А4

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Mindaugas Kulbis/AP

Польский государственный оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) передал Украине четыре отремонтированных в стране танка Leopard 2А4. Об этом сообщил польский интернет-портал onet.pl, передает РИА Новости.

Боевые машины, которые получили на Украине «небольшие или умеренные повреждения», были отремонтированы на военном заводе «Бумар-Лабенды» в Гливице неподалеку от Кракова.

По данным портала, в ходе боевых действий три танка Leopard полностью сгорели после подрыва на мине или поражения артиллерийскими снарядами, противотанковыми ракетами или дронами, поэтому восстановлению не подлежат.

Всего Украина, как пишет портал, получила 40 танков Leopard 2A4, которые поступили в распоряжение 33-й механизированной бригады ВСУ.

Накануне сообщалось, что Польша впервые отремонтировала на своей территории танк Leopard 2, который подбили в бою на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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