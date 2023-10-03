В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области 70 раз, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом сообщается в Telegram-канале белгородского региона.

По словам Гладкова, больше половины обстрелов со стороны ВСУ пришлось на поселок Прилесье Краснояружского района.

Губернатор разместил статистику об обстрелах, произошедших в регионе 2 октября. Известно, что украинской стороной выпущено 70 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, почти 40 из них пришлись на долю Прилесья.

«В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 37 прилетов», — добавил губернатор Белгородской области.

Как уточнил Гладков, по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов.

Кроме того, в селе Ерик удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли рынок в Шебекино.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.