Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области рассказали об интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 70 раз

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области 70 раз, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом сообщается в Telegram-канале белгородского региона.

По словам Гладкова, больше половины обстрелов со стороны ВСУ пришлось на поселок Прилесье Краснояружского района.

Губернатор разместил статистику об обстрелах, произошедших в регионе 2 октября. Известно, что украинской стороной выпущено 70 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, почти 40 из них пришлись на долю Прилесья.

«В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 37 прилетов», — добавил губернатор Белгородской области.

Как уточнил Гладков, по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов.

Кроме того, в селе Ерик удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли рынок в Шебекино.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий