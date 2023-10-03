Арестован директор СНБ Арцаха Арарат Мелкумян

Возле моста Акари азербайджанцы арестовали директора СНБ Арцаха Арарата Мелкумяна. Об этом сообщает корреспондент MediaHub, который работает в Корнидзоре.

Арарат Мелкумян имеет воинское звание генерал-майора.

До этого сообщалось об аресте бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. Дипломат заранее знал, что его задержат, поскольку он был «включен в черный список» Баку. Из-за массового прибытия переселенцев Карабаха Армения попросила Европейскую комиссию о помощи. В Ереване тем временем продолжаются протесты с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, а также раздаются призывы запретить российские каналы, которые якобы угрожают безопасности страны. Подробнее — в материале «Газета.ru».

28 сентября президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, из которого следует, что республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Все госучреждения распускаются, а населению предлагается ознакомиться с «условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном», и принять решение, оставаться в НКР или нет.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.