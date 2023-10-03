ВСУ обстреляли промышленную зону в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины утром 3 октября обстреляли обстреляли промышленную зону в городе Шебекино.

По его словам, никто не пострадал, снаряды легли на территорию промышленной зоны.

Чиновник уточнил, что оперативные службы в настоящее время проверяют последствия на земле.

Город Шебекино расположен в четырех километрах от границы с Украиной. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

Накануне губернатор Гладков сообщал, что в течение 1 октября ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз, пострадали четыре местных жителя.

Утром 2 октября Министерство обороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.