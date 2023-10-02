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В Минобороны Сербии заявили о готовности армии страны войти в Косово при указе Вучича

Глава МО Вучевич: армия Сербии готова войти в Косово при указе президента Вучича

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srbija.gov.rs

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что подразделения вооруженных сил страны готовы войти на территорию Косова и Метохии, если сербский президент Александр Вучич издаст соответствующий указ, передает ТАСС.

«Если сербская армия получит такой приказ от президента Республики Сербия как от верховного главнокомандующего о том, что ее подразделения должны войти на территорию Косова и Метохии как части Республики Сербия, вооруженные силы выполнят эту задачу эффективно, профессионально и успешно», — сказал министр.

Он также указал, что все маневры подразделений ВС Сербии на территории страны выполняются в соответствии с национальными нормативными актами, не противоречат резолюции 1244 Совета Безопасности ООН и не должны волновать представителей международного сообщества.

Ранее Вучич заявил, что не намерен приказывать сербским войскам вступать на территорию Косово.

Он отметил, что сократит численность сербских войск в этом районе, потому что эскалация конфликта была бы «контрпродуктивной».

До этого Североатлантический совет разрешил использование своего военного контингента в Косово (KFOR) с целью стабилизации ситуации в регионе.

Ранее Косово обвинило Сербию в открытой агрессии.

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