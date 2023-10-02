Российский «Осман» сжег американский БТР на Запорожье

Бойцы российского армейского спецназа «Осман» уничтожили американский бронетранспортер M113 в районе села Вербовое на Запорожском направлении. От подбития управляемой ракетой вражеская бронемашина сгорела дотла, сообщило РИА Новости.

Поражение вражеского БТР российскими силами попало на БПЛА с тепловизионной камерой. Техника зафиксировала движение нескольких единиц бронетехники по полевой дороге, в какой-то момент по одной из машин прилетело из ПТРК (противотанкового управляемого комплекса). Как позже выяснилось, уничтоженной машиной оказался американский бронетранспортер М113.

М113 запустили в серийное производство в январе 1960 года, наиболее длительно и активно этот бронетранспортер применялся в ходе Вьетнамской войны. Америка поставила Украине эти машины в рамках пакетов военной помощи.

До этого российские военные отразили на Донецком направлении три атаки ВСУ. Помимо этого, ВС России разрушили станцию, которая вносила помехи в работу навигационных приемников «Анклав», в районе Преображенки в Запорожской области.

Ранее российские военные отразили украинские атаки на Краснолиманском направлении. По бригадам ВСУ нанесли удары самолеты, артиллерия и огнеметные системы.