Угнавший вертолет для ВСУ российский летчик может не дожить до суда

Представившиеся бойцами спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) бойцы заявили в эфире телеканала «Россия-1», что летчик Максим Кузьминов, который в начале сентября угнал вертолет Ми-8 для ВСУ, «не доживет до суда».

С военнослужащими разговаривал корреспондент Сергей Зенин, который за кадром отметил, что физическое устранение Кузьминова — вопрос времени, поскольку соответствующий приказ уже получен. Его собеседники, в свою очередь, заявили, что летчика «найдут и накажут по всей строгости закона» за предательство.

«До суда не вернется, я думаю, не доживет», — сказал один из неназванных военных.

У всех присутствовавших в кадре солдат не было каких-либо отличительных знаков или шевронов подразделений. Обозначенная военнослужащими принадлежность к ГРУ может говорить о том, что они служат в Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил, поскольку именно так сейчас называется ведомство, отвечающее за разведку.

Максим Кузьминов, которого обещали поймать военные, угнал из Курска вертолет Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область 9 августа. Помимо него на борту находились еще два члена экипажа, от которых, по словам начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, «пришлось избавиться».

Расследованием дела Кузьминова занимается ФСБ.

Ранее сообщалось, что члены экипажа Ми-8 до угона на Украину устраивали дружеские встречи.