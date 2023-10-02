Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Члены экипажа Ми-8 до угона на Украину устраивали дружеские встречи

Техник, штурман и пилот Ми-8 до угона на Украину устраивали дружеские посиделки

Техник Никита Кирьянов, штурман Хушбахт Турсунов и пилот Максим Кузьминов устраивали дружеские посиделки до угона вертолета Ми-8 на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом, молодые люди отдыхают на природе.

«Плюс 38, мы пьем пиво и кушаем мясо, подтягивайтесь сюда», — говорит Кузьминов.

Через несколько дней Кирьянов и Турсунов откажутся сдаваться Вооруженным силам Украины (ВСУ), когда Кузьминов перегонит вертолет Ми-8 на украинскую территорию.

В Главном военном следственном управлении СК России заявляли, что ФСБ будет вести уголовное дело против российского летчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 на Украину.

Отмечается, что следователи обнаружили в действиях пилота признаки государственной измены и все собранные доказательства передали ФСБ.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий