Члены экипажа Ми-8 до угона на Украину устраивали дружеские встречи

Техник Никита Кирьянов, штурман Хушбахт Турсунов и пилот Максим Кузьминов устраивали дружеские посиделки до угона вертолета Ми-8 на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом, молодые люди отдыхают на природе.

«Плюс 38, мы пьем пиво и кушаем мясо, подтягивайтесь сюда», — говорит Кузьминов.

Через несколько дней Кирьянов и Турсунов откажутся сдаваться Вооруженным силам Украины (ВСУ), когда Кузьминов перегонит вертолет Ми-8 на украинскую территорию.

В Главном военном следственном управлении СК России заявляли, что ФСБ будет вести уголовное дело против российского летчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 на Украину.

Отмечается, что следователи обнаружили в действиях пилота признаки государственной измены и все собранные доказательства передали ФСБ.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.