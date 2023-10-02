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Минобороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле машин с едой для армянских ВС

МО Армении: азербайджанские военные обстреляли машины с едой для армянских ВС

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Sergei Grits/AP

Азербайджанские военные обстреляли машины, доставлявшие продовольствие для армянских военных, заявили в Минобороны Армении.

В министерстве отметили, что в результате обстрела есть пострадавшие с армянской стороны.

По состоянию на 16.00 (15.00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная, уточнили в армянском оборонном ведомстве.

19 сентября Азербайджан объявил о локальной «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, целью которой обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку начал этническую чистку армян в регионе.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября Азербайджан призвал этнических армян, проживающих на территории Карабаха, остаться в регионе и стать частью азербайджанского общества.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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