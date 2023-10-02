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Минобороны рассказало об отражении украинских атак на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ на Краснолиманском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные отбили атаки Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины были отражены в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка ЛНР действиями подразделений группировки войск «Центр». По ВСУ были нанесены удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

По данным Минобороны, украинские войска потеряли более 60 военнослужащих и два пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-20 и Д-30 ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины стали активнее и увеличили количество штурмовых групп возле села Работино в Запорожской области.

28 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли поражение двум бригадам украинских войск в районе населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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