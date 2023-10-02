Пушилин заявил о подготовке ВСУ нового контрнаступления

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать новое наступление против российских войск в октябре.

По его словам, на Ореховском и Угледарском направлениях в ДНР фиксируется скопление сил ВСУ, переброска их резервов, при этом формируются эти резервы на определенном удалении от линии фронта.

Судя по всему, отметил Пушилин, украинское командование готовится до наступления провести еще какие-то активные действия.

«Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем (возможности нового наступления)», — сказал глава ДНР.

На прошлой неделе Пушилин заявлял, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации.

26 сентября Пушилин также говорил, что на Краснолиманском направлении было замечено прибытие дополнительных сил украинских войск.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.