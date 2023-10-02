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Губернатор Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки

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Вячеслав Гладков/VK

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в течение суток Вооруженные силы Украины обстреляли регион более 100 раз, пострадали четыре местных жителя.

1 октября в Борисовском районе в селе Богун-Городок ВСУ с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство на частный жилой дом. Пострадал мужчина, хозяин дома, он сам обратился за помощью к врачам, его с контузией головного мозга и баротравмой перевезли в городскую больницу №2.

Также с дрона был сброшен один осколочный боеприпас по селу Журавлевка Белгородского района. Всего в районе зафиксировано 10 артиллерийских и гранатометных прилетов. По Валуйскому городскому округу выпущен 41 снаряд из ракетной системы залпового огня и четыре минометных снаряда. В Волоконовском районе было зафиксировано 12 артиллерийских и гранатометных прилетов.

В Грайворонском городском округе 11 раз из миномета обстреляли окраины поселка Горьковский и села Дроновка. В Шебекинском округе 5 раз из артиллерии обстрелян город Шебекино. Пострадали женщина и двое мужчин, их с осколочными ранениями доставили в больницу города Белгорода.

Кроме того, по селу Новая Таволжанка выпущено три артснаряда, по поселку Ленинский и селу Муром — два и пять минометных снарядов соответственно. Там никто не пострадал.

Из миномета было обстреляно и село Середа — прилетело 7 снарядов. Никто не пострадал.

Также утром 2 октября Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Обстрелы Белгородской области
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