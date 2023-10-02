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В ЛНР задержали местного жителя за шпионаж в пользу Украины

В ЛНР задержали местного жителя за передачу Украине сведений о ВС России

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Луганской народной республике сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного жителя за передачу Украине сведений о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Отмечается, что мужчина является гражданином Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России «Шпионаж». В настоящее время он находится под стражей.

По данным ФСБ РФ, уроженец города Рубежное с целью оказания содействия ВС Украины собирал и передавал информацию о месте нахождения и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и ВС РФ.

28 сентября ФСБ РФ задержала в Севастополе гражданина России, работавшего на военную разведку Украины.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) в связи с тем, что он передавал украинским спецслужбам информацию об объектах и ситуации в Республике Крым.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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