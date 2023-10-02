США планируют через пять лет закрыть предприятия по ликвидации химоружия

США планируют к 2028 году закрыть предприятия по ликвидации химоружия, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.
Речь идет о двух заводах, расположенных в штатах Колорадо и Кентукки.
США ратифицировали договор о запрещении химического оружия в 1997 году, присоединившись к коалиции, в которую сейчас входят почти 200 стран.
Ранее сообщалось, что НАТО опасается применения ядерного, биологического и химического оружия против стран альянса.
Для противодействия возможным атакам, как указано в документе, страны НАТО следуют политике, согласованной на Мадридском саммите в 2022 году.
До этого в НАТО утвердили развертывание 300 тыс. военных на восточном фланге альянса.
Также в коммюнике саммита альянса, проходящем в литовском Вильнюсе, говорится о том, что страны НАТО оценивают возможность использования членами альянса ядерного оружия как «крайне маловероятную».
Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.