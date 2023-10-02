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Власти Харьковской области сообщили о повреждении агропредприятия после взрывов

Синегубов: здания агропредприятия повреждены в Харьковской области после взрывов

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После взрывов ночью в Харьковской области повреждены здания агропромышленного предприятия, также произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В результате удара… в Изюмском районе… повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар», — написал Синегубов.

В ночь на 2 октября украинские СМИ сообщали, что серия взрывов произошла в Днепропетровском районе Херсона, после в одном из зданий начался пожар. К утру снова сообщалось о взрывах.

30 сентября украинские издания сообщали, что в Киеве произошел взрыв, после чего в Лесном массиве произошел пожар. Взрывы также были слышны в Харькове, городе Запорожье и вблизи Краматорска.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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