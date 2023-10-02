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Эксперт заявил о нехватке сил у ВФУ на всех направлениях

Военный эксперт Дандыкин сообщил о проблемах ВСУ из-за длины фронта

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Gleb Garanich/Reuters

Линия фронта простирается на протяжении более тысячи километров, и несмотря на мобилизацию, украинским вооруженным формированиям не хватает людей и ресурсов на всех направлениях. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой «Известия» объяснил, что этот фактор обуславливает у украинской армии значительные потери.

Он прокомментировал информацию о переброске украинских сил в район Клещеевки и Артемовска, которые ранее наступали в районе Вербового и Работино. По словам эксперта, украинские вооруженные формирования понесли наибольшие потери на направлении Донецка, до батальона в день. Они не могут достичь успеха в районе Клещеевки, в то время как Вооруженные силы РФ только укрепляют свои позиции на всех направлениях.

В данный момент создаются новые части и соединения, а военнослужащие проходят тренировки на полигонах под руководством специалистов с боевым опытом. Множество людей заключают контракты, уже 325 тысяч человек подписали такие договоры. «Это заставляет противника нервничать и иногда принимать необдуманные решения, что является выгодным для нас. Например, они перебрасывают свои подразделения с одного направления на другое и обратно», — указал эксперт в разговоре с журналистами.

Кроме того, Дандыкин отметил, что ВСУ не удастся прорваться к Токмаку.

На Запорожском направлении, подчеркнул специалист, каждый метр считается для них победой, не говоря уже о километрах. В данный момент США приостановили финансовую помощь на 45 дней, а для Вооруженных сил Украины каждый день имеет значение. Все это указывает на то, что они постепенно переходят к оборонительной тактике, подытожил Василий Дандыкин.

За два дня проведения спецоперации — 30 сентября и 1 октября — украинские вооруженные формирования потеряли более 1025 человек и 76 единиц техники, включая танки, артиллерию и бронеавтомобили, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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