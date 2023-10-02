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Военный эксперт заявил, что ВСУ будут вести боевые действия и после начала холодов

Полковник Кнутов: после наступления холодов ВСУ продолжат вести боевые действия

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с наступлением холодной погоды будут продолжать боевые действия. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».

Кнутов считает, что до зимы, пока не подмерзнет грунт, не стоит ждать каких-то особо интенсивных огневых действий. Однако на Артемовском направлении, там, где есть городские постройки, на которые раскисший грунт особенно не влияет, боевые действия будут вестись независимо от дождей.

При этом эксперт отметил, что накал боевых действий на некоторых направлениях снизится. Этому будут способствовать тяжелая техника НАТО, не способная перемещаться по раскисшим грунтам и дроны, которые не в состоянии летать в дождливую погоду.

Поэтому, по мнению Кнутова, с началом дождей начнется ощутимое снижение активности боевых действий. Но такое снижение, подчеркнул эксперт, будет отмечаться только в полевых условиях, а не в городских.

Ранее военный эксперт Кнутов заявил, что российские зенитные комплексы С-400 способны сбивать американские ракеты ATACMS.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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