Власти Украины могут пасть в результате военного нажима со стороны России в условиях, когда украинская армия потеряла боеспособность. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью блогеру Сайрусу Янссену.

«России не нужно давить педаль в пол. <…> Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране. Это продлит конфликт, но результат будет достигнут», — сказал он.

По его словам, украинские войска уже полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя.

1 октября Риттер заявлял, что правительство Германии должно испытывать чувство вины за оказание военной помощи украинской армии. Он отмечал, что Берлин до сих пор не избавился от своего нацистского прошлого и этот факт является «горькой правдой».

Накануне он же сообщал, что неуверенные заявления супруги украинского лидера Елены Зеленской о том, что ее муж может не пойти на второй срок, говорят о серьезных проблемах на Украине.

Сам Владимир Зеленский говорил, что «не бросит страну», если будет уверен, что выборы в следующем году состоятся. При этом он указал, что во время военного положения выборы не проводятся, однако можно изменить законодательство.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.