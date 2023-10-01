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ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Белгородской области

Минобороны заявило, что ПВО сбила еще один БПЛА ВСУ в Белгородской области

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Shutterstock

В Белгородской области сбит еще один украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Очередная атака БПЛА украинских войск была пресечена около 14:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении министерства.

1 октября сообщалось, что украинская ракета была сбита системами ПВО над городом Джанкой. Кроме того, украинский беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края, а в одном из районов Смоленска уничтожили три украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание в Трубчевске Брянской области. С беспилотника, находящегося у здания энергетической компании «Брянскэнерго», было сброшено взрывное устройство.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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