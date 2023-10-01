ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ на Херсонском направлении

Российские военные пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что всего за последние сутки на указанном участке фронта были уничтожены до 30 украинских солдат. Также бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились двух автомобилей и одной гаубицы Д-30.

«Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — говорится в официальной сводке МО РФ.

Утром 1 октября группа украинских диверсантов предприняла попытку проникнуть на территорию Курской области. По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел вблизи села Николаево-Дарьино.

Российские пограничники засекли украинских бойцов в 4:10 (совпадает с мск). Незадолго до попытки прорыва диверсанты открыли огонь из РПГ-7, но в результате сражения были вынуждены отступить.

29 сентября украинская ДРГ, состоявшая из 10 человек, попыталась на боевой машине пехоты пересечь российскую границу и попасть в Брянскую область. Однако российские пограничники заметили нарушителей около поселка Луговой, после чего открыли огонь и отбросили диверсантов назад.

Ранее в Херсонской области сообщили об уничтожении группы украинских диверсантов.