В Германии рассказали о невозможности ВСУ прорвать российскую оборону

Бойцы Вооруженных сил Украины уже не смогут добиться существенных успехов на передовой по причине хорошо подготовленной линии обороны сил российских военных, считает генерал в отставке Райнхард Вольски. Об этом сообщалось в эфире канала Welt на YouTube.

По словам эксперта, украинские бойцы бессильны против российской линии обороны. Как заметил Вольски, все попытки Украины осуществить прорыв ее оборачиваются для Киева серьезными потерями.

Также генерал в отставке обратил внимание, что проблемой для ВСУ оказались несвоевременные поставки техники для боевых действий со стороны стран Запада.

До этого бывший американский морпех Мэтью Хо подчеркивал, что Соединенные Штаты не спешат отдавать ВСУ даже устаревшие танки.

Также военный эксперт Станислав Крапивник предупреждал, что прорыв линии фронта может обернуться котлом для ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.