Источник заявил, что РФ внимательно наблюдает за действиями Украины на двух направлениях

Россия следит за действиями украинской стороны, планирующей наступление в начале октября. Об этом заявил ТАСС источник.

«Внимательно следим за действиями противника», — сказал источник.

Речь идет об особом внимании к Херсонскому и Запорожскому направлениям, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступление на предстоящей неделе.

По данным силовых структур, планы украинской стороны одобрил Лондон и Вашингтон. 29 сентября стало известно, что ВСУ сосредоточили крупную группировку морской пехоты в Николаевской области для форсирования реки Днепр.

Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что ВСУ имитировали наступление на Артемовском направлении, однако были отброшены российскими войсками с большими потерями.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что контрнаступление украинской армии породило феномен, когда брошенные в наступление солдаты добровольно сдаются в плен.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.