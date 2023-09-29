Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Источник заявил, что РФ внимательно наблюдает за действиями Украины на двух направлениях

ТАСС: РФ следит за действиями ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях

close
100%
Reuters

Россия следит за действиями украинской стороны, планирующей наступление в начале октября. Об этом заявил ТАСС источник.

«Внимательно следим за действиями противника», — сказал источник.

Речь идет об особом внимании к Херсонскому и Запорожскому направлениям, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступление на предстоящей неделе.

По данным силовых структур, планы украинской стороны одобрил Лондон и Вашингтон. 29 сентября стало известно, что ВСУ сосредоточили крупную группировку морской пехоты в Николаевской области для форсирования реки Днепр.

Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что ВСУ имитировали наступление на Артемовском направлении, однако были отброшены российскими войсками с большими потерями.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что контрнаступление украинской армии породило феномен, когда брошенные в наступление солдаты добровольно сдаются в плен.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях