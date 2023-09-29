По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально воздушная тревога была объявлена в Киеве (в 18:40), спустя минуту — по всей стране.

Сирены воздушной тревоги звучат, в том числе, в подконтрольных Киеву частях ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожской области.

Утром 29 сентября воздушная тревога прозвучала в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Спустя около 20 минут тревога была снята, однако красным цветом на карте остались помечены части Луганской и Запорожской областей, находящиеся под контролем Киева.

Ночью в Харьковской и Днепропетровской областях уже объявляли тревогу. Также сирены звучали в Сумской и Полтавской областях.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.