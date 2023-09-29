Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю безуспешно пытались отбить позиции в районе села Торское в Донецкой народной республике (ДНР) и Серебрянского лесничества на реке Северский Донец. Об этом говорится в отчете Министерства обороны России в Telegram.

«На Краснолиманском направлении ВСУ <...> предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции», — указывается в сводке.

Согласно информации оборонного ведомства, отбить потерянные позиции старались 12-я бригада специального назначения, 63-я и 67-я механизированные бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее Вооруженные силы России за шесть дней нанесли девять групповых ударов по складам оружия ВСУ и уничтожили пункт управления формирования «Иностранный легион».

До этого авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации произвела сокрушительный удар по Авдеевскому коксохимическому заводу близ украинского города Авдеевка.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.