Российская армия за минувшую неделю отразила 12 атак Вооруженных сил Украины и ликвидировала свыше 360 украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом говорится в отчете Министерства обороны РФ в Telegram.
«Отражены 12 атак», — сказано в публикации.
Согласно информации оборонного ведомства, огонь отражали подразделения группировки войск «Центр», Воздушно-космические силы РФ, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.
«Потери ВСУ за неделю составили более 360-ти украинских военнослужащих», — указывается в сообщении.
Помимо того, украинская армия потеряла 20 боевых бронированных машин и 20 автомобилей.
Ранее Вооруженные силы России за шесть дней нанесли девять групповых ударов по складам оружия ВСУ и уничтожили пункт управления формирования «Иностранный легион».
До этого авиация Воздушно-космических сил РФ произвела сокрушительный удар по Авдеевскому коксохимическому заводу близ украинского города Авдеевка.
Ранее Минобороны показало кадры удара по отряду ВСУ, который хотел форсировать Днепр.