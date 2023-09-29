Минобороны отчиталось о ходе СВО на Краснолиманском направлении

Российская армия за минувшую неделю отразила 12 атак Вооруженных сил Украины и ликвидировала свыше 360 украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом говорится в отчете Министерства обороны РФ в Telegram.

«Отражены 12 атак», — сказано в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, огонь отражали подразделения группировки войск «Центр», Воздушно-космические силы РФ, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

«Потери ВСУ за неделю составили более 360-ти украинских военнослужащих», — указывается в сообщении.

Помимо того, украинская армия потеряла 20 боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

Ранее Вооруженные силы России за шесть дней нанесли девять групповых ударов по складам оружия ВСУ и уничтожили пункт управления формирования «Иностранный легион».

До этого авиация Воздушно-космических сил РФ произвела сокрушительный удар по Авдеевскому коксохимическому заводу близ украинского города Авдеевка.

Ранее Минобороны показало кадры удара по отряду ВСУ, который хотел форсировать Днепр.