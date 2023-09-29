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Опубликовано видео сокрушительного удара ВКС России по заводу в Авдеевке

В сети появилось видео сильного удара по Авдеевскому коксохимическому заводу

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России произвела сокрушительный удар по Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) близ украинского города Авдеевка. Видео опубликовала Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в официальном Telegram-канале.

«ВС РФ уничтожили цели противника на территории АКХЗ», — указывается в сообщении.

Согласно информации ведомства, точечный огневой удар уничтожил живую силу ВСУ, а также склады боевых припасов и горюче-смазочных материалов, размещенных на территории завода.

На видео показано, как на АКХЗ происходит мощная серия взрывов, после которых вспыхивает пожар.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщала, что российская армия в период с 24 по 29 сентября нанесла девять групповых ударов по складам оружия Вооруженных сил Украины и уничтожила пункт управления формирования «Иностранный легион».

Ранее Минобороны показало кадры удара по отряду ВСУ, который хотел форсировать Днепр.

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