Опубликовано видео сокрушительного удара ВКС России по заводу в Авдеевке

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России произвела сокрушительный удар по Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) близ украинского города Авдеевка. Видео опубликовала Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в официальном Telegram-канале.

«ВС РФ уничтожили цели противника на территории АКХЗ», — указывается в сообщении.

Согласно информации ведомства, точечный огневой удар уничтожил живую силу ВСУ, а также склады боевых припасов и горюче-смазочных материалов, размещенных на территории завода.

На видео показано, как на АКХЗ происходит мощная серия взрывов, после которых вспыхивает пожар.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщала, что российская армия в период с 24 по 29 сентября нанесла девять групповых ударов по складам оружия Вооруженных сил Украины и уничтожила пункт управления формирования «Иностранный легион».

Ранее Минобороны показало кадры удара по отряду ВСУ, который хотел форсировать Днепр.