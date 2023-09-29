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Медведев рассказал, чего необходимо добиться России в военной сфере

Медведев: надо добиться устойчивости вооружений России к средствам ПВО и РЭБ

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в ходе посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области заявил о необходимости добиться устойчивости вооружений ВС Российской Федерации к средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы украинской армии, передает ТАСС.

«Главное, чего мы должны добиться, — это устойчивости к современным средствам ПВО и РЭБ, стоящим на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу», — отметил он.

По его словам, России удается активно модернизировать свою технику и находить возможности противопоставить даже новейшим образцам западного оружия соответствующие контрмеры.

«Это будет происходить и далее, вплоть до нашей окончательной победы», — добавил Медведев.

Также Дмитрий Медведев заявил, что Россия вплоть до победы в специальной военной операции будет модернизировать оружие с учетом новейшего западного вооружения.

Ранее страны «Большой двадцатки» (G20) выступили против применения ядерного оружия.

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