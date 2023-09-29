Минобороны РФ сообщило о результатах работы систем ПВО за неделю

Министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны смогли за неделю перехватить 33 снарядов «Ольха» и HIMARS, четыре противорадиолокационных ракет HARM и управляемую авиабомбу JDAM. Об этом сообщает ТАСС.

«Средствами ПВО в течение недели перехвачено 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», управляемая авиационная бомба JDAM, а также 4 противорадиолокационных ракет HARM», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над территорией России. Уточняется, что средства ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Калужской области и 10 — над Курской.

29 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт говорил, что в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. По его словам, один из трансформаторов после атаки загорелся. В результате ЧП обесточены пять населенных пунктов и больница.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.