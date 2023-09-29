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Кандидат в президенты США пообещал закончить конфликт на Украине

Роберт Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди — младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

«В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец. И она будет закончена на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает», — заявил Кеннеди-младший.

С обещанием закончить конфликт на Украине как можно быстрее чаще всего выступает экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — обычно он утверждает, что после избрания на должность ему потребуется всего один день, чтобы убедить стороны прекратить боевые действия.

Ранее Владимиру Зеленскому предрекли уход с поста президента Украины.

Соединенные Штаты и страны Европы могут попытаться закончить российско-украинский конфликт с помощью переговоров, при этом Украину в результате переговоров может возглавить новый лидер.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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