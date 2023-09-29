РФ и КНР названы главными угрозами для США в плане оружия массового поражения

Пентагон назвал Россию и Китай главными угрозами для Соединенных Штатов в отношении оружия массового поражения (ОМУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на проект стратегии по противодействию оружию массового уничтожения.

«В то время, как КНР и Россия представляют собой основные вызовы в области оружия массового уничтожения, КНДР, Иран и экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, с которыми также необходимо бороться», — указано в документе.

Авторы документа утверждают, что с 2014 года риск того, что США столкнутся с вооруженным противостоянием, в котором будут применено химическое, биологическое, бактериологическое или ядерное оружие, значительно возрос.

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