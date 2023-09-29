США утверждают, что корабли Ирана применили лазер против их вертолета

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что произошел инцидент в Персидском заливе, в котором участвовали корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и американский военный вертолет. Корабли КСИР несколько раз направляли лазерный луч на вертолет AH-1Z Viper, принадлежащий 26-му экспедиционному подразделению морской пехоты США. Воздушное судно не получило повреждений, и информации о пострадавших также не поступало.

Центральное командование заявляет, что такие действия со стороны КСИР Ирана представляют угрозу для жизни военнослужащих США и их союзников, и призывает к немедленному прекращению подобных акций.

Инциденты между Ираном и США в Персидском заливе происходят не впервые. Американские корабли часто находятся вблизи иранских морских границ, что, по мнению Ирана, иногда нарушает их территориальные воды. В таких случаях иранские военные суда часто перехватывают американские корабли, иногда сближаясь с ними на близкое расстояние и создавая психологическое давление на экипажи. Ранее США также заявляли о перехвате иранскими военными коммерческих судов.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.