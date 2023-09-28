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В Баку опровергли намерение вторгаться в Армению для открытия коридора

Азербайджан исключил «силовую» прокладку коридора сквозь Армению в свой эксклав

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Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Азербайджан не станет направлять войска в Сюникскую область Армении для открытия автомобильного и железнодорожного сообщения с Нахичеванской автономной республикой. Об этом посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов рассказал в беседе с Reuters.

«Никто не будет ничего прокладывать силой», — заявил дипломат.

Он категорически отверг вероятность размещения армии в предполагаемом Зангезурском коридоре и вооруженного вторжения в регион.

В статье говорится, что после проведенной Баку антитеррористической операции в Нагорном Карабахе у ряда армян возникли беспокойства по поводу того, что Азербайджан может также использовать силу для открытия сухопутного коридора в свой эксклав.

По словам Сулейманова, Азербайджан намерен согласовать открытие транспортных коридоров в свой эксклав посредством мирных переговоров с Арменией.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

28 сентября глава Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года.

Ранее востоковед раскрыл, что ждет жителей Нагорного Карабаха.

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