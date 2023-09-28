ВСУ нанесли удар рядом со школой и детским садом в Херсонской области

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар рядом со школой и детским садом под Алешками.

По его словам, удар был нанесен по селу Подо-Калиновка.

«Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла», — написал чиновник.

Он заявил, что никто из детей не пострадал. Как указал Алексеенко, пострадала одна сотрудница детского сада, которая в момент атаки была на улице.

Он также выразил благодарность учителям и сотрудникам этих учреждений. Они «четко отреагировали», осуществили эвакуацию детей, отметил глава правительства Херсонской области.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что днем 27 сентября украинские военные обстреляли приграничные регионы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.