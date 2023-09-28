Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ нанесли удар рядом со школой и детским садом в Херсонской области

В Херсонской области сообщили, что ВСУ нанесли удар у детсада и школы

close
100%
Андрей Алексеенко' class="item-image" >
Телеграм-канал Андрей Алексеенко

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар рядом со школой и детским садом под Алешками.

По его словам, удар был нанесен по селу Подо-Калиновка.

«Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла», — написал чиновник.

Он заявил, что никто из детей не пострадал. Как указал Алексеенко, пострадала одна сотрудница детского сада, которая в момент атаки была на улице.

Он также выразил благодарность учителям и сотрудникам этих учреждений. Они «четко отреагировали», осуществили эвакуацию детей, отметил глава правительства Херсонской области.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что днем 27 сентября украинские военные обстреляли приграничные регионы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях