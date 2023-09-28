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В Польше подтвердили, что в ноябре 2022 года там нашли украинскую ракету

Генпрокурор Польши подтвердил принадлежность упавшей в ноябре 2022 ракеты к ВСУ

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Jakub Orzechowski/Reuters

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что упавшая в ноябре 2022 года на территории страны ракета была украинской. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зебро, расследование показало, что ракета была выпущена в СССР и находилась на вооружении у ВСУ.

«Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — рассказал он.

Отмечается, что эти выводы были сделаны несмотря на отказ украинской стороны от сотрудничества при расследовании «в течение многих месяцев».

«Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решения, скорее, на высоком политическом уровне украинского государства», — прокомментировал поведение Киева Зебро.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Польшу за танки для Киева.

15 сентября ЕС принял решение снять запрет на импорт украинского зерна. Ряд государств — Польша, Венгрия и Словакия — продлили эмбарго на поставки зерна с Украины. Киев в связи с этим направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против этих стран.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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