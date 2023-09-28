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Военный эксперт назвал преимущества российского истребителя Су-57

Военный эксперт Матвийчук: преимущества истребителя Су-57 в скорости и живучести

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью газете «Известия» назвал преимущества истребителя пятого поколения Су-57, партию которых авиастроители передали Минобороны РФ. Он подчеркнул, что данный самолет является одной из новейших российских разработок.

«Это очень мощная машина. Конечно, у американцев есть что-то похожее, но наш Су-57 имеет очень большой перспективный уровень роста. В отличие от того [истребителя], который мы приняли буквально три-четыре года назад, это абсолютно другая машина, которая выполняет функции поддержки пехоты на поле боя», — рассказал Матвийчук.

Он добавил, что Су-57 превосходит все самолеты четвертого поколения по скорости, маневренности и огневой мощи. Также, по его словам, истребитель малозаметен.

28 сентября завод им. Гагарина передал Воздушно-космическим силам РФ новые серийные истребители Су-57 и Су-35С. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, авиастроительные предприятия России «набирают хороший темп производства», и войска получат технику следующей очереди до конца года. Оба самолета используют в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в ОПК анонсировали оснащение Су-57 ракетами для высокоскоростных воздушных целей.

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