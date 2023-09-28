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Командир «Ахмата» заявил, что уважает решение бойцов ВСУ сдаваться в плен

Алаудинов: российские бойцы понимают желание ВСУ сдаваться в плен

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Решение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен вызывает уважение, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

Он отметил, что украинские бойцы понимают, что командование использует их как пушечное мясо и что на Украине проводится «беспощадная мобилизация», когда людей «загоняют на передовую».

«Мы понимаем решение, которое эти бойцы принимают, чтобы не сражаться с нами», — сказал Алаудинов.

По словам Алаудинова, ситуация на линии соприкосновения демонстрирует большую усталость украинских сил, и у ВСУ остается все меньше и меньше бойцов, которые действительно хотят воевать.

По данным ТАСС, уже около 10 тысяч солдат ВСУ сдались в плен, использовав для связи с российскими военными радиоволну 149.200 «Волга».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также рассказал, что на Ореховском направлении ежеднево сдаются в плен от двух до пяти военнослужащих ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.

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