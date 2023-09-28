Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Брянской областью беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, аппарат принадлежал Украине.

«Около 11:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

Утром 28 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram, что регион был атакован беспилотником, аппарат удалось подавить силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Накануне в Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Брянской областью. В тот же день в Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.