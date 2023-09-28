Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: системы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

close
100%
Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Брянской областью беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, аппарат принадлежал Украине.

«Около 11:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

Утром 28 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram, что регион был атакован беспилотником, аппарат удалось подавить силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Накануне в Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Брянской областью. В тот же день в Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях