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В Запорожской области рассказали об успехах российских военных на двух направлениях

Рогов: РФ добилась тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска смогли добиться тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях.

«Ребята добились небольших тактических успехов», — сказал он.

Он отметил, что на Ореховском направлении российские военные смогли расширить «серую» зону, отбросив Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 250-300 метров.

«Противник отброшен от тех мест, из которых вел огонь по нашим позициям. Украинские боевики к нам так близко не подходят», — добавил Рогов.

Глава запорожского общественного движения также добавил, что на Времевском направлении севернее села Приютное ВС РФ взяли несколько вражеских позиций и пару опорных пунктов.

До этого Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области американские танки Abrams будут гореть, как немецкие Leopard и британский Challenger 2.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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