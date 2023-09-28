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Украинские военные сдались в плен у Работино и Пятихаток

Минобороны РФ: военнослужащие ВСУ сдались в плен у Работино и Пятихаток

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Reuters

В ходе неудачного наступления еще одна группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) была захвачена в плен. Об этом информирует Министерство обороны России через свой Telegram-канал, опубликовав соответствующее видео.

Подразделения украинской армии продолжают безуспешные атаки в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки на Запорожском направлении. По данным сообщения, противник уже понес значительные потери, утратив тысячи военнослужащих.

В публикации отмечается, что осознавая преувеличенные возможности боевой техники, поставляемой странами Запада, солдаты ВСУ выбирают сдаться в плен российским военным.

Ранее было сообщено о том, что более 10 тысяч украинских военных воспользовались радиостанцией с частотой 149.200 «Волга», которая работает во всех направлениях в зоне СВО (Северный Восток), чтобы объявить о своей капитуляции. Нередко украинские бойцы сдаются в плен группами.

Также российские артиллеристы в ДНР уничтожили склад боеприпасов и вынудили ВСУ отступить. Российские бойцы выявили скопление личного состава ВСУ, а также блиндажи противника. Один из снарядов попал в находящийся на линии окопов противника склад боеприпасов. Тот загорелся и взорвался, вынудив украинских солдат отступить.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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