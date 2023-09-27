Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать оборону под ударом российских войск и будут вынуждены отступать. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По его словам, инициатива находится в руках российской стороны с начала наступательных действий. Риттер считает, что в конечном счете украинская линия обороны «рухнет», а ВСУ придется отступать за Днепр и сдавать территории.

Он считает, что российская сторона уже перехватила инициативу на фронте.

До этого стало известно, что западные страны могут пересмотреть подход к помощи Украине после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не увенчается успехом, так как проводится «вопреки всем правилам военного искусства».

В связи с подобным развитием событий заявления о том, что контрнаступление приносит ВСУ успех, не соответствуют действительности, Киев не сможет добиться результата, подчеркнул военный.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.