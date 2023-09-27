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В Курской области рассказали о новом обстреле со стороны ВСУ

Старовойт заявил об обстреле со стороны ВСУ приграничных районов Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что днем 27 сентября украинские военные обстреляли приграничные регионы. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«В селе Локоть Рыльского района повреждены два домовладения и надворные постройки», — пояснил Старовойт.

При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины пострадала местная жительница, ей была предоставлена медицинская помощь.

«В деревне Гирьи Беловского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие», — подчеркнул курский губернатор.

Также Старовойт пообещал, что всем будет предоставлена помощь с проведением ремонта.

Кроме того, в Суджанском районе попали под обстрел села Гуево и Плехово.

До этого Старовойт сообщил, что ВСУ продолжали обстреливать приграничные районы Курской области. Тогда прилеты были зафиксированы в деревне Елизаветовке, поселках Теткино и ряде других.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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