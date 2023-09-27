В Курской области рассказали о новом обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что днем 27 сентября украинские военные обстреляли приграничные регионы. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
«В селе Локоть Рыльского района повреждены два домовладения и надворные постройки», — пояснил Старовойт.
При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины пострадала местная жительница, ей была предоставлена медицинская помощь.
«В деревне Гирьи Беловского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие», — подчеркнул курский губернатор.
Также Старовойт пообещал, что всем будет предоставлена помощь с проведением ремонта.
Кроме того, в Суджанском районе попали под обстрел села Гуево и Плехово.
До этого Старовойт сообщил, что ВСУ продолжали обстреливать приграничные районы Курской области. Тогда прилеты были зафиксированы в деревне Елизаветовке, поселках Теткино и ряде других.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.