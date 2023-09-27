Экс-премьер Карабаха Рубен Варданян задержан азербайджанскими военными

Миллиардер, бывший Государственный министр (соответствует должности премьера) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан азербайджанскими военными при попытке выехать из Карабаха в Сюникскую область Армении. Об этом сообщил ТАСС источник в его окружении.

«Рубена Варданяна задержали во время прохождения моста Акари [в Лачинском коридоре со стороны Карабаха]», — сообщил он.

Ранее об этом сообщила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

Жена бывшего госминистра сообщила «Ъ», что с ним потеряна связь.

Зимой этого года Варданяна, у которого ранее было российское гражданство, освободили от должности главы правительства Нагорного Карабаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории Карабаха.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Варданян заявил, что Баку уничтожает армян в Карабахе.